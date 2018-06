Wonder woman Brigitte steelt show

Minirokken

Opvallend is dat de debatten over het leeftijdsverschil tussen Brigitte (65) en Emmanuel (40) bijna zijn verstomd. Maar haar kleding kan nog wel de tongen losmaken. ,,De lengte van haar jurken is nog wel eens een gespreksonderwerp bij de Fransen aan tafel’’, aldus politiek commentator Bruno Jeudy. De presidentsvrouw vertoont zich regelmatig bij publieke gelegenheden in korte rokjes of korte jurken. ,,Ze is een wonder woman, ze durft alles, met haar hakken van 12 centimeter, haar leren broeken en haar minirokken’’, zei een communicatiespecialiste in het serieuze weekblad L’Express. ,,Ik draag helemaal geen minirokken’’, zei Brigitte er zelf over in een interview. ,,Mijn rokken eindigen boven de knie, maar dat is nog geen mini!’’