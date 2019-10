Wolligste schaap ter wereld Chris (10) overleden

Chris werd in 2015 in de buurt van de Australische hoofdstad Canberra aangetroffen met een gigantische wollen vacht. Vermoedelijk had het merinoschaap al zes jaar geen schaar gezien. De daarop volgende scheerbeurt leverde maar liefst ruim 40 kilo wol op: een nieuw wereldrecord.



Die scheerbeurt bleek nog een flinke operatie. Vanwege het gigantische gewicht van de vacht vreesden experts voor zijn leven. Chris werd verdoofd en herder Ian Elkins, een specialist in het schapen scheren, baande zich samen met vier hulpjes in twee sessies een weg door de overtollige wol. ,,Het is onwaarschijnlijk dat het zo kon overleven in de outback’’, reageerde hij toen. Chris nam het record over van een schaap uit Nieuw-Zeeland, genaamd Big Ben. Zijn vacht was ‘slechts’ goed voor 28,9 kilogram, ruim 12 kilo lichter dan Chris.



Het schaap werd, met zijn nieuwe look, geadopteerd door een boerderij in New South Wales. Vandaag maakten zijn baasjes bekend dat Chris is overleden aan ouderdom. Hij is vermoedelijk tien jaar oud geworden.