Woede over optreden Londense politie bij wake Sarah: ‘Totaal onacceptabel’

De politie in Londen heeft zich de woede van veel mensen op de hals gehaald door in te grijpen tijdens een bijeenkomst ter nagedachtenis van de vermoorde Britse Sarah Everard. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden ‘onacceptabel’.

,,De politie heeft de verantwoordelijkheid om de Covid-maatregelen te handhaven, maar op beelden die ik heb gezien wordt duidelijk dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was’’, meldt Khan op Twitter. De burgemeester laat weten in contact te staan met de politiecommissaris.

De politie greep in toen het steeds drukker werd op de bijeenkomst. Zo'n 1500 mensen waren aanwezig en dat was in strijd met de lockdown-regels. Op beelden is te zien dat het tot aanvaringen kwam tussen agenten en betogers. Vrouwen werden geboeid en afgevoerd. Sommige vrouwen werden door de politie naar de grond gewerkt en aantal van hen is gearresteerd. De politie bevestigt dat in totaal vier arrestaties zijn verricht.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden ‘verontrustend’. In min of meer dezelfde bewoording uitte de leider van oppositiepartij Labour zich. ,,Dit was niet de manier om dit protest te controleren”, zei Keir Starmer. Ed Davey, leider van de Liberal Democrats, adviseerde politiecommissaris Cressida Dick eens goed na te denken of ze nog wil aanblijven. ,,En of u het vertrouwen kunt blijven houden van de miljoenen vrouwen in Londen die u moet bewaken en beschermen?”

Volledig scherm © REUTERS De korpsleiding heeft toegezegd de gebeurtenissen te onderzoeken en stelt dat er werd ingegrepen om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen.

De recente moord op de 33-jarige Everard, waarvan een agent wordt verdacht, heeft geleid tot een golf van woede en verontwaardiging over geweld tegen vrouwen. De politie had van tevoren gewaarschuwd dat een herdenking of protestbijeenkomst indruiste tegen de coronamaatregelen. Daarop werd een voor zaterdag aangekondigde wake bij een herdenkingsplek voor Everard in het zuiden van Londen door de organisatoren afgelast.

Volledig scherm © EPA Maar het weerhield mensen er niet van om toch een eerbetoon te brengen en aandacht te vragen voor de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, bezocht in de loop van de dag de herdenkingsplek.

De organisatoren meldden in een verklaring dat de Londense politie weigerde met hen samen te werken. ,,Van alle weken had de politie deze week moeten begrijpen dat vrouwen een plek nodig hadden om te rouwen, na te denken en solidariteit te tonen. Nu is het tijd voor de politie en de regering om te erkennen dat het strafrechtsysteem vrouwen in de steek laat. Vanavond heeft het vrouwen opnieuw in de steek gelaten, op de meest destructieve manier.’’

De wake werd gehouden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Ze verdween op 3 maart toen ze te voet op weg was in haar woonplaats Londen. Eerder deze week is haar lichaam gevonden en is de 48-jarige agent Wayne Couzens opgepakt als hoofdverdachte. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.