Woede om uitspraak premier Pakistan over aanrandingen: 'Als vrouw weinig kleren draagt, heeft dat impact’

De Pakistaanse premier Imran Khan (68) is in eigen land onder vuur komen te liggen, nadat hij een verband legde tussen het groeiend aantal aanrandingen en verkrachtingen en de manier waarop vrouwen zich kleden. ,,Als een vrouw heel weinig kleding draagt, zal dat een impact hebben op de man, tenzij het robots zijn. Het is gezond verstand.” Activisten in het ultraconservatieve islamitische land reageren verbijsterd en eisen dat de premier zijn uitspraken terugneemt.

In Pakistaanse steden als Karachi en Lahore zijn dit weekend volgens The Guardian diverse grote protesten gepland waar activisten de uitspraken van Khan publiekelijk zullen afkeuren. Meer dan tien mensenrechtenorganisaties, waaronder de Mensenrechtencommissie van Pakistan, ondertekenden gisteren een verklaring waarin zij excuses van de premier eisen.

Volgens de premier heeft het slachtoffer worden van seksueel geweld te maken met in welke omgeving je opgroeit. ,,Het hangt ervan af in welke samenleving je leeft”, antwoordde de voormalig cricketspeler op de vraag van HBO Axios of schaarse kleding agressie uitlokt. ,,Als mensen in een samenleving zoiets nog nooit hebben gezien, zal dat een impact op hen hebben.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Excuusverkrachter

Door zonder bewijs een verband te leggen tussen geweldsincidenten en de kledingkeuze van een vrouw zorgt de Pakistaanse premier voor veel boosheid in eigen land. ,,Dit is gevaarlijk oppervlakkig en versterkt alleen maar de publieke opinie dat vrouwen ‘bekende’ slachtoffers en mannen ‘hulpeloze’ agressors zijn”, vertelt een van de ondertekenaars van de brief tegen het Franse persbureau AFP. ,,Het geeft een vrijbrief voor daders van verkrachting.”

De dochter van de verbannen oud-premier Nawaz Sharif haalde in een toespraak op televisie snoeihard uit naar de omstreden premier. ,,Khan is een excuusverkrachter”, vertelde Maryam Nawaz, daaraan toevoegend dat zij vindt dat mensen zoals Khan, die verkrachting zouden goedpraten, ‘dezelfde mentaliteit als verkrachters zelf hebben’.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hart huivert

Een andere landelijk bekende voorvechter van vrouwenrechten, Kanwal Ahmed, sprak op Twitter in min of meer dezelfde harde bewoordingen. ,,Mijn hart huivert als ik bedenk hoeveel verkrachters zich vandaag gesterkt voelen nu de premier hun misdaad steunt. De woorden van Khan zijn geen verspreking of een ‘mening van een oom in een salon’. Het is een openbare, gevaarlijke bedreiging voor de vrouwen van ons land als hen wordt verteld dat verkrachting en aanranding hun eigen schuld is. En dat hun eigen premier achter verkrachters staat.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de Pakistaanse inwoners massaal de straat op gaan uit respect voor vrouwenrechten. In september vorig jaar demonstreerden duizenden vrouwen uit verontwaardiging over de reactie van een politiechef op de groepsverkrachting van een vrouw. De protesten werden veroorzaakt door een incident waarbij twee mannen een vrouw en haar kinderen uit hun auto sleepten in Lahore. Ze verkrachtten de moeder in het bijzijn van haar familie en stalen haar geld en mobiele telefoons.

De politiechef van de metropool, Umer Sheikh, beschreef het als een fout van de vrouw om überhaupt ’s nachts haar huis te verlaten en door een verlaten straat te rijden in plaats van een andere route te nemen. De verkrachting van de vrouw en de woorden van de politiechef leidden tot verontwaardiging op sociale media.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beteugeling van vrijheden

Een paar maanden later gingen tienduizenden activisten opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de door het leger gesteunde regering. Aanhangers van elf oppositiepartijen die gekant zijn tegen de politieke rol van het leger, demonstreerden in de centrale stad Lahore om de regering van premier Khan te verdrijven.

Dubbelcijferige inflatie, een slechte economie, beteugeling van burgerlijke vrijheden, mediacensuur en een verslechterende veiligheidssituatie hadden de protesten van de oppositie mede aangewakkerd.

Premier Khan kwam aan de macht tijdens de verkiezingen van 2018, onder beschuldigingen van manipulatie door machtige generaals die het land decennialang hebben geregeerd en nog steeds veel macht uitoefenen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: