Woede in VS na besluit om maar één agent te vervolgen voor doodschieten Breonna Taylor

Schotse winnaar EuroMilli­ons jaagde er meer dan 40 miljoen euro in 8 jaar doorheen

21 september Maar liefst 176 miljoen euro was de duizelingwekkende jackpot die Colin Weir en zijn echtgenote Christine in 2011 met EuroMillions binnenhaalden. Een record op dat moment. Vorig jaar december overleed Colin op 71-jarige leeftijd. Hij had een kwart van zijn gewonnen fortuin er in amper acht jaar tijd doorheen gejaagd, met een tempo van 110.000 euro per week.