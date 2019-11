‘Witte Huis werd mogelijk afgegrendeld om drone of zwerm vogels'

Albanese reddings­wer­kers vinden meer lichamen na zware aardbeving

10:24 Reddingswerkers in Albanië hebben vanochtend meer lichamen geborgen. Ze gebruiken drones, honden en zwaar materieel om naar slachtoffers te zoeken in het puin van ingestorte gebouwen. Het dodental door de zware aardbeving is inmiddels opgelopen naar 27.