Witte Huis: akkoord over infrastructuurpakket van 466 miljard euro

bestorming capitool Gevangenen vallen bekende metalgita­rist aan met urine en uitwerpse­len: ‘Een hel doorge­maakt’

25 juli Een bekende Amerikaanse metalgitarist die betrokken was bij de bestorming van het Capitool in Washington, is in de gevangenis mishandeld en bedreigd door medegedetineerden, melden Amerikaanse media op basis van juridische stukken. De 53-jarige Jon Schaffer, met zijn bands Iced Earth en Demons & Wizards een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals, zou met de dood zijn bedreigd en onder andere zijn belaagd met uitwerpselen en urine.