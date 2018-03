Wintersporters gewond na bizar ongeval met Georgische skilift

Medewerkers van de lift slaagden er niet in de achteruit glijdende gondeltjes tegen te houden, meldt Jam-News. Sommige skiërs sprongen zelf uit de stoeltjes, maar anderen werden ruw uit hun zitjes gegooid. Omstanders schoten de gewonden direct te hulp.



Diverse wintersporters uit Oekraïne, Rusland, Zweden en de voormalige Sovjetrepubliek zelf, moesten met lichte verwondingen worden opgenomen in een ziekenhuis. Een man met een gebroken onderarm en een zwangere vrouw werden per helikopter overgebracht naar een hospitaal in de hoofdstad Tbilisi.



,,Gelukkig is er niemand ernstig gewond geraakt of omgekomen'', reageerde David Sergeenko, de Georgische minister van Volksgezondheid. Het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken laat onderzoek doen naar de toedracht en naar de veiligheid van de skilift.