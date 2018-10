Willem-Alexander en Máxima zien mariniers passagiersboot enteren

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima keken van de Zr. Ms. Zeeland, het patrouilleschip dat voor de gelegenheid in Londen ligt aangemeerd naast het Britse marinefregat Hms. Belfast, bewonderend toe. Ze hadden op het water tussen de Tower Bridge en London Bridge het gezelschap van de Britse prins Edward en diens echtgenote Sophie. Edward is het jongste kind van de Britse koningin Elizabeth. Willem-Alexander en Máxima sluiten vanmiddag hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk af in Londen. Op de Zeeland spraken de royals uitgebreid met Nederlandse en Britse veteranen, zoals de 101-jarige Kenneth Mayhew. Hij kreeg in 1946 de Militaire Willemsorde, vanwege zijn getoonde moed bij de bevrijding van Noord-Limburg in de Tweede Wereldoorlog. Mayhew is de laatst levende Ridder die de onderscheiding kreeg vanwege zijn heldendaden tijdens de Duitse bezetting van Nederland.

Ridders

Zoals bij elk onderdeel van dit tweedaagse staatsbezoek was ook op de Zeeland de Brexit als gespreksonderwerp niet ver weg. Veteraan Joe Sealey, die in 1944 zwaargewond raakte bij operatie Market Garden in Gelderland, treurt over het naderende vertrek van de Britten uit de EU. ,,Het is een grote vergissing. Als ik denk aan al mijn strijdmakkers die in Nederland begraven zijn. Het is alsof we straks niet meer bij hen zijn.’’