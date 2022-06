Wildwest-overval met gegijzelde klanten in winkelcentrum Rio, Nederlandse toerist ooggetuige

twaalf overvallersEen winkelcentrum in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro was zaterdagavond het decor van een grootschalige overval, waarbij klanten werden gegijzeld en een bewaker werd doodgeschoten. Een Nederlandse toerist die net in de stad was aangekomen, werd ongewild getuige van een wildwest-schietpartij. ,,Ik heb zoiets nog nooit in Europa gezien.”

De brute overval in de Village Mall, een luxe winkelcentrum in het westen van de stad, had nog het meest weg van een actiefilm. Twaalf criminelen kwamen gewapend aan op zes motorfietsen en bestormden met een hoop heisa het gebouw. Ze schreeuwden dat het om een overval ging en hielden zowel klanten als winkelmedewerkers onder schot. Sommigen werden zelfs als levend schild gebruikt zodat de overvallers zonder ingrijpen van de politie een juwelier konden plunderen.

Tientallen schoten

Volgens verschillende Braziliaanse media, die met ooggetuigen spraken, werden tientallen schoten gelost tussen de overvallers en politieagenten. Een 49-jarige bewaker werd in zijn gezicht geschoten en overleed ter plaatse. Ook zou een van de overvallers op straat zijn doodgeschoten door de politie. Diverse anderen raakten gewond. In het winkelcentrum was er sprake van grote paniek, blijkt uit ooggetuigenverklaringen.

,,We waren in een winkel vlakbij de juwelier, toen de verkoopster ineens hard wegrende. Ze begon te schreeuwen dat er een schot viel, toen renden we ook weg. We hadden een veilige weg naar buiten gevonden”, zegt ooggetuige Luiza tegen Braziliaanse media. ,,Ik heb veel schoten gehoord. Ik ben in de Apple Store, samen met een andere groep mensen. We wachten op meer informatie om naar buiten te gaan”, zei een andere ooggetuige ten tijde van de overval. Een andere klant verklaarde in een vuurgevecht te zijn beland. ,,Ik verstop me nu in een restaurant.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederlander getuige

Voor het oog van de camera reageerde een Nederlandse toerist zichtbaar aangeslagen. ,,Dit was mijn eerste dag in Brazilië. Ik was erg bang”, aldus de man, die Ricardo wordt genoemd. ,,Ik heb zoiets nog nooit in Europa gezien.” Volgens de Braziliaanse politie gingen de overvallers ervandoor met een onbekende hoeveelheid juwelen en sieraden. Tijdens hun vlucht stalen ze nog een motor van een klant van het winkelcentrum. ,,Ik ging naar buiten om mezelf in veiligheid te brengen. Ik zag toen dat ze mijn motor hadden meegenomen”, zegt de eigenaar van de motor. ,,Er waren veel schoten, mensen renden, sommige mensen werden gegijzeld. We waren erg bang. Het ergste had ons kunnen overkomen. Het was een heel intens moment.”

Village Mall is een luxe winkelcentrum in Barra da Tijuca, een populaire woonwijk in het westen van Rio de Janeiro. De zaak, geopend in december 2012, heeft meer dan 90 winkels, waaronder internationale merken en grote namen in de nationale detailhandel. In een verklaring betreurt het bestuur van Village Mall de gebeurtenissen. ,,Het winkelcentrum laat weten samen te werken met de bevoegde autoriteiten om de feiten op te helderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.