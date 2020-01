‘Wild gevecht’ bij après-ski in Oostenrijk: Nederlandse (18) bewerkt slachtoffer met gebroken fles

Uitgemer­gel­de leeuwen schokken bezoekers dierentuin Soedan: ‘Extreem ondervoed’

22:06 In de dierentuin van de Soedanese hoofdstad Khartoem is volgens internationale dierenrechtenorganisaties sprake van dramatische misstanden. Bezoekers spotten er deze week een aantal extreem uitgemergelde leeuwen. De broodmagere roofdieren waren letterlijk vel over been en konden bijna niet meer op hun poten staan. Twitteraar Osman Salih uit Soedan is inmiddels via sociale media een actie begonnen voor hulp aan de ten dode opgeschreven leeuwen.