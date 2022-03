WikiLeaks-oprichter Assange trouwt in Londense gevangenis

WikiLeaks-oprichter Julian Assange en zijn verloofde Stella Moris trouwen woensdag in de zwaarbeveiligde Londense gevangenis waar hij wordt vastgehouden tijdens zijn uitleveringszaak. Assange verzet zich tegen pogingen om hem in de VS terecht te laten staan ​​wegens de publicatie van geheime dossiers over de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Assange en Moris, die samen twee kinderen hebben, maakten in november hun verloving bekend en kregen toestemming om te trouwen in de Belmarsh-gevangenis in Londen, waar hij in voorlopige hechtenis zit. De bruiloft zal worden uitgevoerd door een griffier, met slechts vier gasten, twee getuigen en twee bewakers. De gasten zullen direct na de ceremonie moeten vertrekken.

De Britse modeontwerpster Vivienne Westwood, een uitgesproken medestander van WikiLeaks, heeft de trouwjurk van Moris ontworpen. Westwood heeft ook een kilt voor Assange geleverd, een knipoog naar diens Schotse afkomst. Moris zal een bruidstaart aansnijden en een toespraak buiten de gevangenis houden voor hun aanhangers.

Vorige week wees het Britse Hooggerechtshof een verzoek af om in beroep te gaan tegen de uitlevering van Assange. Daarmee is uitzetting naar de VS van de in Australië geboren Assange weer een stuk dichterbij. In de VS zijn achttien aanklachten tegen hem ingediend. Hij riskeert er een maximale celstraf van 175 jaar.

Assange zit sinds 2019 vast in een Londense gevangenis, ondanks dat hij zijn celstraf heeft uitgezeten voor het schenden van zijn voorwaarden van vrijlating op borgtocht. Assange werd in Zweden verdacht van seksueel misbruik. Hij vluchtte naar de ambassade van Ecuador in Londen en verbleef daar zeven jaar om te voorkomen dat hij via Zweden zou worden uitgeleverd aan de VS.

Morris zet zich al jaren in voor de vrijlating van Assange en tegen zijn uitlevering aan de VS, eerst als zijn advocaat en inmiddels als adctivist. Zijn gezondheid is zwak, meent ze, en hij loopt daarom extra risico om het coronavirus op te lopen. Ook meent ze dat hij in de gevangenis niet veilig is.