Wie wilde de Belgische kapster Julie (23) dood hebben?

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De ouders van Julie Quintens waren gisteren te aangeslagen om te reageren. Ze worden thuis in Boutersem bijgestaan door de rest van de familie. ,,We weten niet wat te zeggen. We zitten zelf met enorm veel vragen.''



Dat geldt ook voor de vele vrienden van het slachtoffer. Zij omschrijven haar als een rustige en lieve vrouw. ,,Vorige week vertelde ze ons nog hoe gelukkig ze was. Ze kwam uit een knipperlichtrelatie, maar had nu al zes maanden een nieuwe vriend, een 30-jarige inspecteur bij de politie. Julie was blij dat alles zo goed ging. Het klikte, alles liep op wieltjes. Ze dachten zelfs aan samenwonen.'' Haar vriend kon gisteren enkel kwijt dat hij zwaar aangedaan is door haar dood.