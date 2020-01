Wie was Irans meesterstrateeg Qassem Soleimani?

Bosbranden Race tegen de klok voor Australi­sche marine om mensen van afgelegen strand te halen

9:13 De Australische marine is begonnen aan een race tegen de klok om mensen in veiligheid te brengen die door natuurbranden vastzitten aan de oostkust. Twee marineschepen, de HMAS Choules en de MV Sycamore, liggen ongeveer een kilometer voor de kust van de geïsoleerde plaats Mallacoota in de zuidelijke deelstaat Victoria, om de door het vuur ingesloten toeristen en inwoners van het gebied naar veiliger oorden te brengen.