Wie vermoordde Nederlander Martin Verfondern (52) in Spanje?

Wie is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de moord op bioboer Martin Verfondern (52), in 2010 in de Spaanse provincie Galicië? Dat is de hamvraag tijdens de vandaag begonnen rechtszaak tegen de twee verdachten: de broers Julio (53) en Juan Carlos Rodríguez (50) uit het gehucht Santoalla.

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt rekening met twee scenario's. In het eerste is de zwakbegaafde Juan Carlos de hoofdverdachte. Hij zou de Nederlander hebben doodgeschoten. Zijn broer zou na het ontdekken ervan hebben geholpen het lichaam te laten verdwijnen. Dit door de terreinwagen van Verfondern − een Chevrolet Blazer − met diens stoffelijk overschot naar een bosgebied zo'n 18 kilometer verderop te rijden, de wagen af te dekken met pijnboomtakken en deze vervolgens in brand te steken. In dit scenario blijft Julio onbestraft omdat hij de moord slechts probeerde te verhullen. De verwantschap met zijn broer ontheft hem volgens de Spaanse strafwet van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Tegen Juan Carlos eist justitie dan een gevangenisstraf van 17 jaar wegens moord en illegaal bezit van wapens, zo meldt de krant La Región.

In het tweede scenario zijn beide broers hoofdverdachten, al doodde slechts een van hen hun Nederlandse buurman. Dit omdat ze zouden hebben afgesproken hem te vermoorden. In dat geval is volgens het OM sprake van een vooropgezet plan en eist het 18 jaar cel tegen Julio en 17 jaar tegen Juan Carlos. Dit laatste vanwege zijn geestelijke beperking.

Ruzie om geld

In beide scenario's legt het OM de oorzaak van de moord bij de slechte relatie tussen Verfondern en zijn echtgenote Margot enerzijds en het gezin Rodríguez anderzijds. Laatstgenoemden waren de enige bewoners van Santoalla tot de komst van de Nederlanders naar het dorp, in 1997. De eerste jaren was sprake van een goede verstandhouding maar dat veranderde volgens justitie toen Verfondern zijn deel opeiste van inkomsten uit de verkoop van hout uit de omliggende bossen. Het bosbedrijf gaf de dorpsbewoners jaarlijks een financiële compensatie. Die was tot dan toe voorbehouden geweest aan de familie Rodríguez omdat zij de enige bewoners waren. Pool en Verfondern kregen echter niets en sleepten hun buren daarom voor de rechter.

De zaak belandde uiteindelijk bij het Spaanse Hooggerechtshof. Dat bevestigde de uitspraak van een lagere rechter eind 2009 die had geconcludeerd dat de Verfonderns aangemerkt moesten worden als dorpsbewoners (en dus recht hadden op hun deel van de financiële compensatie voor de houtverkoop). Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens voorlezing van haar feitenrapport.

Jury

Volledig scherm Martin Verfondern in juni 2009 met twee Amerikaanse rugzaktoeristen in de groententuin van zijn biologische boerderij. © AP2009 Een volksjury moet nu op basis van het bewijsmateriaal dat in de rechtszaal wordt getoond en verklaringen van getuigen à charge (opgeroepen door justitie) en à décharge (opgeroepen door de verdediging) uitmaken welk scenario haar het meest waarschijnlijk lijkt. Daarna moet de uit negen Spaanse burgers bestaande jury zeggen of Juan Carlos en Julio Rodríguez schuldig of onschuldig zijn. Vervolgens spreekt de rechter de straf uit.

Verfondern en zijn echtgenote vestigden zich in Santoalla omdat ze een ander leven wilden. Ze hadden twee jaar met een camper door Europa getrokken en hadden behoefte aan een rustiger bestaan. Verfondern begon een biologische boerderij onder de naam Centro Ammehula waar hij rugzaktoeristen alles leerde over biologisch boeren. De tot Nederlander genaturaliseerde Duitser werd op 19 januari 2010 doodgeschoten nadat hij met zijn terreinwagen de wekelijkse boodschappen had gedaan in een nabijgelegen plaats. Zijn echtgenote was op dat moment in Nederland. Volgens justitie wachtte de zwakbegaafde Juan Carlos de Nederlander op bij de ingang van het gehucht en schoot hij hem van minder dan een meter afstand dood met een jachtgeweer.

'Hij reed als een gek'

Vier jaar lang ontbrak elk spoor van de Nederlander, alle zoekacties ten spijt. De zwartgeblakerde terreinwagen werd in juni 2014 bij toeval ontdekt in een bos in A Veiga in de gemeente Ourense tijdens een bosbrandcontrole van de guardia civíl per helikopter. De door ongedierte aangevreten stoffelijke resten van Verfondern werden drie dagen later ontdekt op zo'n 95 meter verwijderd van zijn voertuig. Sporen bij de wagen leidden de politie naar de zoons van de familie Rodríguez. Hoofdverdachte Juan Carlos, die eind 2014 werd opgepakt, bekende zijn buurman te hebben doodgeschoten 'omdat hij altijd als een gek reed'. In latere verklaringen ontkende hij verantwoordelijk te zijn voor de dood van de Nederlander.

Quote Juan Carlos heeft het verstand van een tienjarige. Ik denk niet dat je hem dit kunt aanrekenen Margo Pool, weduwe van Martin Verfondern

Voor Verfonderns weduwe was de moord geen reden om te verhuizen. ,,Juan Carlos heeft het verstand van een tienjarige. Ik denk niet dat je hem dit kunt aanrekenen. Wat Julio betreft, snap ik wel dat hij geprobeerd heeft zijn geestelijk beperkte broertje in bescherming te nemen. Dat zou ik waarschijnlijk ook hebben gedaan", zo verklaarde ze in december 2014 tegenover de Volkskrant.

Documentaire