WHO: ‘Wie geen symptomen heeft, verspreidt coronavirus nauwelijks’

Volgens een onderzoek uit Hongkong, dat in april werd gepubliceerd, kunnen personen die besmet zijn met Covid-19 al twee tot drie dagen voor ze de eerste symptomen krijgen anderen besmetten. Dat nieuws zorgde twee maanden geleden voor bezorgdheid onder wetenschappers omdat het virus op deze manier moeilijk te beheersen zou zijn. Vooral jongere en gezonde personen die het virus oplopen ontwikkelen nooit symptomen of slechts milde symptomen. Anderen ontwikkelen mogelijk pas dagen nadat ze besmet zijn daadwerkelijk symptomen. ,,Hoewel de asymptomatische verspreiding kan worden voorkomen, is dit niet de belangrijkste manier waarop het virus wordt overgedragen”, zegt de WHO.

Gedetailleerd contactonderzoek

De WHO baseert zich op gegevens van landen die aan gedetailleerd contactonderzoek doen, zoals bijvoorbeeld Singapore. ,,Het is zeldzaam dat een persoon die geen symptomen heeft het virus daadwerkelijk doorgeeft aan een andere persoon”, zei Maria Van Kerkhove, epidemioloog voor infectieziekten bij de WHO, tijdens een persconferentie in Genève.



Van Kerkhove raadt overheden dan ook vooral aan om geïnfecteerde mensen met symptomen op te sporen en te isoleren. ,,Waar we ons echt op willen focussen, is het volgen van de symptomatische gevallen”, zei Van Kerkhove. ,,Als we daadwerkelijk alle symptomatische gevallen zouden volgen, die zouden isoleren, hun contacten zouden volgen en die in quarantaine plaatsen, kunnen we de uitbraak drastisch verminderen.”