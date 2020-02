WHO: trollen ondermijnen strijd tegen coronavirus

De directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ergert zich mateloos aan de verspreiding van allerlei onzin over het jongste coronavirus. ,,Trollen en complottheorieën ondermijnen het werk van iedereen die zich met het virus bezig houdt’’, aldus de WHO-baas. ,,Laten we het hebben over feiten, niet over angst. Iedereen moet kunnen beschikken over de juiste informatie om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen.’’

Andere berichtgeving koppelt de uitbraak van het virus aan een Chinese vrouw uit Wuhan die vleermuissoep eet. De video met haar maaltijd verscheen samen met de eerste berichten over het nieuwe virus in de Chinese stad en ging heel de wereld over. Onderzoek wijst dat de video is opgenomen in 2016. Bovendien zit de vrouw niet in Wuhan aan tafel maar op Palau, een eiland in de Stille Oceaan.