WHO: ‘Dat corona misschien toch uit laboratorium in Wuhan kwam, blijft een optie’

Het hoofd van die missie, Peter Ben Embarek, had dinsdag in Wuhan verklaard dat de WHO-onderzoekers geen verder onderzoek aanbeveelden naar de - mede door Donald Trump aangezette - stelling dat de coronapandemie mogelijk veroorzaakt zou kunnen zijn door een uit de hand gelopen incident in een laboratorium in Wuhan. Dit is ,,uiterst onwaarschijnlijk”, zei Embarek dinsdag, met instemming van de Chinese gastheren.

Quote Er zijn vragen gerezen of sommige hypothesen zijn verworpen

Maar nu de WHO-onderzoekers weer thuis zijn, benadrukt directeur-generaal Tedros dat wel degelijk álle hypothesen naar de oorsprong van de ramp zouden worden uitgepluisd. Hij beveelt dus ook verder onderzoek aan naar de vraag of het Sars-CoV-2 coronavirus niet tóch ontsnapt zou kunnen zijn uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. ,,Er zijn vragen gerezen of sommige hypothesen zijn verworpen. Na met enkele leden van het team gesproken te hebben, zou ik willen bevestigen dat alle hypotheses blijven bestaan ​​en verdere analyse en studies vereisen”, aldus Tedros.

Er zijn twee laboratoria in Wuhan die coronavirussen onderzoeken. De ziekteverwekker is afkomstig van vleermuizen die in grotten in Zuid-China leven.

Geruzie

Ondertussen komen meer details naar buiten over het moeilijke werk van de internationale groep van experts in Wuhan. De onderzoekers - onder wie ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans - moesten laveren tussen wetenschap en politiek. De Amerikaanse krant The New York Times hoorde van verschillende deelnemers, dat er tijdens het WHO-onderzoek spanningen waren geweest tussen de buitenlandse en Chinese wetenschappers. Dat zou een keer hebben geleid tot luidruchtig geruzie.

Inmiddels wordt ook duidelijk dat China de buitenlandse experts lang niet alle gevraagde gegevens hebben verstrekt. De vanaf het begin van de crisis weinig transparante Chinezen autoriteiten doen vooral nog steeds moeilijk over de gegevens van de eerste bekende Covid-19-patiënten vanaf begin december 2019, en 92 eerdere gevallen uit november en oktober 2019 met vergelijkbare symptomen. De Australische microbioloog Dominic Dwyer vertelde The New York Times dat de Chinezen tekort waren geschoten in het verstrekken van data. De krant meldde ook dat de Chinese wetenschappers hun collega’s van de WHO-delegatie erop hadden aangedrongen om de officiële lezing van de regering in Peking over te nemen dat het virus mogelijk vanuit het buitenland in China was geïntroduceerd.

WHO-directeur-generaal Tedros bevestigde in zijn briefing dat de expertgroep in Wuhan had gewerkt ,,onder zeer moeilijke omstandigheden”. Een tussentijds rapport van de missie wordt mogelijk al volgende week gepubliceerd, en een eindrapport een paar weken later.

