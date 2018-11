Met zo'n zevenhonderd toeschouwers puilde de conferentiezaal uit, toen He Jiankui het podium betrad. Tot het laatste moment was spannend of hij daadwerkelijk zou komen opdagen, na alle kritiek die volgde op de onthulling dat in China een tweeling is geboren die door genetische manipulatie resistent zou zijn gemaakt tegen hiv. Tijdens de presentatie was het doodstil in de zaal, vertelt De Wert ’s avonds aan de telefoon vanuit zijn hotelkamer in Hong Kong. ,,Hij liet in ijltempo heel veel dia's zien, met heel veel grafieken en getallen. Dat ging zo snel dat er geen chocola van viel te maken.’’