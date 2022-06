Westerse wapens te modern, Oekraïense leger verliest tijd met training

oorlog oekraïne LIVE | Oud-president Medvedev twijfelt of 'Oekraïne over twee jaar nog op wereld­kaart zal staan’

Dmitri Medvedev, oud-president en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, heeft een bericht op Telegram geplaatst waarin hij twijfelt of ‘Oekraïne zelfs maar op de wereldkaart zal staan’ over twee jaar. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

14:38