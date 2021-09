Wereldmachten hopen in New York atoomakkoord met Iran vlot te trekken

Oud-president Bouteflika (84) van Algerije overleden

18 september De Algerijnse oud-president Abdelaziz Bouteflika is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het presidentskantoor van het Noord-Afrikaanse land bekendgemaakt. Bouteflika was twintig jaar aan de macht en trad in 2019 af, onder druk van het leger en na wekenlange protesten.