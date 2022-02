Wereldleiders geschokt door ‘roekeloze daad’: ‘Poetin kiest pad van bloedvergieten en vernietiging’

De Verenigde Staten en Europese Unie kondigen ‘zware sancties’ aan tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden veroordeelt de ‘onrechtvaardige aanval’ door het Russische leger. ,,De Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners zullen Rusland zware sancties opleggen”, aldus een verklaring van het Witte Huis. ,,We zullen steun blijven verlenen aan Oekraïne en het Oekraïense volk.”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemt de aanval een ‘flagrante schending van het internationaal recht’. ‘Er is geen rechtvaardiging voor. Duitsland veroordeelt deze roekeloze daad van president Poetin in de sterkst mogelijke bewoordingen. Dit is een verschrikkelijke dag voor Oekraïne en een donkere dag voor Europa.’

De Franse president Emmanuel Macron ‘veroordeelt met klem’ het besluit van Rusland om oorlog te voeren tegen Oekraïne. ‘Rusland moet zijn militaire operaties onmiddellijk beëindigen’, aldus de president op twitter.

Solidair

Macron heeft de afgelopen weken vaak gesproken met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in een poging de spanningen te verminderen. Hij zegt met bondgenoten te werken aan pogingen de oorlog te stoppen. ,,Frankrijk is solidair met Oekraïne. We staan achter de Oekraïners en werken samen met onze partners en bondgenoten om de oorlog te beëindigen”, aldus Macron.

De Britse premier Boris Johnson zegt op twitter ‘diep geschokt’ te zijn door de ‘gruwelijke gebeurtenissen'. Hij heeft met de Oekraïense president Zelenski gesproken. ‘President Poetin heeft een pad van bloedvergieten en vernietiging gekozen door deze niet-uitgelokte aanval op Oekraïne te lanceren’, twittert Johnson. ‘Het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten zullen resoluut reageren.’

Volledig scherm Poetin en Macron ontmoetten elkaar onlangs om te praten over de crisis © Videostill

China heeft via de staatsmedia opgeroepen tot hervatting van de diplomatie in het conflict over Oekraïne. ,,De deur naar een vreedzame oplossing is nog niet helemaal dicht en mag ook nooit gesloten worden”, vindt Peking.

De Chinese VN-ambassadeur heeft in New York beklemtoond dat de situatie niet nog verder uit de hand mag lopen en dat zijn land daarom doorgaat gesprekken te voeren met de betrokken partijen. China noemt de toestand in Oekraïne kritiek en is bezorgd over het lot van landgenoten in dat land.

In naam van de mensheid

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, doet een indringende oproep aan Rusland. ,,President Poetin, haal in naam van de mensheid uw troepen terug naar Rusland‘’, zei Guterres.

,,In naam van de mensheid, sta niet toe dat in Europa de ergste oorlog sinds het begin van de eeuw begint. Niet alleen met verwoestende gevolgen voor Oekraïne, niet alleen tragisch voor de Russische Federatie, maar met een impact die we niet eens kunnen voorzien met betrekking tot de gevolgen voor de wereldeconomie op het moment dat we uit Covid-19 komen.”

