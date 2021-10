Wereldberoemde ontwerper hield brandwonden jaar verborgen: ‘Nu pas in staat om dit te vertellen’

Een dag paniek in Kortrijk: ‘Agent fluisterde in mijn oor dat er een gewapende man op de campus liep’

8 oktober ,,Ik ga hier iets aanrichten waar ze nog lang over zullen spreken." Met die mededeling stapte Jules V. (18) gisteren uit de bus bij hogeschool Vives in Kortrijk, terwijl hij het wapen toonde dat in zijn jaszak zat. Pas na bijna tien uur zoeken kon hij door de speciale eenheden overmeesterd worden. Het Laatste Nieuws maakte een reconstructie van een hele dag chaos en paniek.