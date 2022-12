Wereldberoemd aquarium in hotel Berlijn opengebarsten: enorme schade, twee gewonden: ‘Dit is schokkend’

met videoIn de lobby van een hotel in de binnenstad van Berlijn is vanochtend een enorm, rond aquarium van zestien meter hoog opengebarsten. Hierbij zijn twee gewonden gevallen.

De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en razend populair bij toeristen, is het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld. Het gaat om een uniek incident, zegt een woordvoerder van SEA LIFE Scheveningen. ,,Dit komt gelukkig bijna nooit voor, het is schokkend.”

Kokervorm

Het Duitse aquarium is bekend en geliefd door zijn kokervorm met ingebouwde transparante lift. De attractie bevindt zich in het Radisson Collection Hotel in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße in het centrum van Berlijn.

Rond 05.45 uur was er een enorme knal te horen, aldus de Duitse politie. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. Ook is er veel waterschade. Naar schatting 1500 vissen zijn de dupe geworden.

,,Vroeg in de ochtend hoorde ik een enorme explosie“, zegt muzikant Iva Yudinski tegen de Duitse krant Bild. ,,Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik belde mijn vriendin en ging naar haar kamer. Vanuit daar zagen we het aquarium en alle vernietiging. Alles staat onder water.”

Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij zijn met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. De schade in het hotel is immens. Meer dan honderd hulpverleners zijn ter plaatse.

Miljoen liter water

De Aquadom, die 's avonds in verschillende kleuren oplicht, was gevuld met 1 miljoen liter water en bevatte meer dan 1500 vissen van 50 soorten. ‘Als je goed kijkt, kun je Nemo, Dory en vele andere kleurrijke vissen van dichtbij ontdekken’, valt te lezen op de website. Het aquarium volgens Sea Life ‘een uniek inzicht in de habitat van het koraalrif en laat bezoekers dieper duiken dan ooit tevoren.’

Het aquarium is over de hele wereld beroemd door zijn grootte. De attractie werd dagelijks schoongemaakt door drie á vier duikers. De honderden tropische vissen hadden iedere dag zo'n 8 kilo aan visvoer nodig. Kenmerkend aan de attractie is de doorzichtige lift, van waaruit bezoekers zicht hebben op de onderwaterwereld.

Tickets voor de Aquadom kostten 20 euro. Met de bouw van de attractie was zo'n 12,8 miljoen euro gemoeid. Volgens SEALife Scheveningen is Aquadom in alle opzichten uniek. In Nederland staan geen vergelijkbare constructies. ,,Bij ons heb je natuurlijk die onderwatertunnel, waarin je heel dicht bij de vissen kunt komen. Maar zo’n grote cilinder, nee die je niet zo vaak. Het was een hartstikke mooie en gave contructie.”

Volgens de Duitse krant Bild is de oorzaak van de explosie materiaalmoeheid. De AquaDom werd pas in de zomer heropend na een 2,5 jaar durende renovatie met een kostprijs van 2,6 miljoen euro. Siliconen afdichtingen werden vervangen en het aquarium werd grondig gereinigd.

Sea Life

In het DomAquarée-complex, gelegen aan de Karl-Liebknecht-Straße in hartje Berlijn, is ook Sea Life gevestigd, een toeristenattractie met aquaria. Het verkeersinformatiecentrum van Berlijn twittert dat de straat inmiddels is afgesloten. ‘Er staat extreem veel water op de weg. Tot nu toe is de oorzaak nog onduidelijk’.

De locatie is zeer dicht bij de Alexanderplatz in de Duitse hoofdstad, met de bekende televisietoren.

Volledig scherm De Aquadom © EPA/Still video

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS