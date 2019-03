Wereld reageert verbolgen op plannen Brunei: ‘Wreed en onmenselijk’

Sultan Hassanal Bolkiah kondigde de nieuwe wetten in 2014 voor het eerst aan, maar rolde de plannen stilletjes uit, vermoedelijk om zo ophef te voorkomen. Dat is mislukt, want sinds het bericht op Reddit is gedeeld, reageren mensen van over de hele wereld ziedend op de aankomende wetten.

Bolkiah zegt dat hij de invoering als ‘Gods leiding’ beschouwt. ,,Allah de Almachtige heeft deze wetten in al zijn vrijgevigheid voor ons gemaakt, opdat wij ze zullen gebruiken om recht te doen’’, zei hij eerder tegen de Brunei Times.

,,De sultan verwacht niet dat anderen het eens zijn met de straffen, maar ze moeten de natie respecteren op dezelfde manier waarop die hen ook respecteert’’, aldus de verklaring op een overheidswebsite. ,,Brunei is volledig onafhankelijk en bepaalt zijn eigen regels.’’ De sultan wilde de wetten al jaren geleden in een keer invoeren, maar internationale bemoeienis gooide toen roet in het eten.

Boycot

Een van de bekendste boycotters nu is acteur George Clooney. De Amerikaan kondigde aan geen stap meer te zetten in de negen hotels die eigendom zijn van de sultan. ,,We moeten een signaal afgeven om te laten zien dat dit onacceptabel is. Laat duidelijk zijn dat iedere keer als we in de hotels verblijven we geld geven aan mensen die hun eigen burgers stenigen of doodslaan omdat ze homo zijn of beschuldigd worden van overspel”, schreef de acteur. Aan de oproep hem te volgen in de boycot hebben verschillende sterren, waaronder inmiddels ook Elton John, gehoor gegeven.

Clooney denkt overigens niet dat een boycot op korte termijn iets aan de zaak verandert. ,,Brunei is een koninkrijk en dit zal maar weinig effect hebben in het veranderen van hun wetten. Maar willen we de moord van onschuldige burgers wel bekostigen? Ik heb geleerd dat het bij moordlustige regimes geen zin heeft ze te schande te maken. Maar dat kun je wel doen met banken, financierders en instituten die zaken met hen doen en ondertussen doen alsof hun neus bloedt.”

Bezorgd

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het ‘bezorgd’ is door het besluit van Brunei en dat sommige van de straffen niet in overeenstemming met internationale mensenrechtenverplichtingen zijn. ,,We zijn fel gekant tegen mensenrechtenschendingen en straffen tegen de lhbti-gemeenschap’’, aldus de ministerie.

Voormalige vice-president Joe Biden deelde een CNN-artikel over de nieuwe wet op zijn officiële Twitter-account en schreef : ,,Het stenigen van mensen voor homoseksualiteit of overspel is afschuwelijk en immoreel, iedereen op aarde heeft recht op waardigheid en leven zonder angst. Er is geen excuus - geen cultuur, geen traditie - voor dit soort haat en onmenselijkheid.’’

Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zegt dat Brunei’s beslissing om de doodstraf voor homoseks in te voeren ‘wreed en onmenselijk’ is en direct moet worden ingetrokken. In een verklaring op Twitter zei Kurz: ,,Ik roep het Sultanaat van Brunei op om de doodstraf in te trekken door steniging voor homoseksuele handelingen. Hetzelfde geldt voor andere landen die dezelfde wrede en onmenselijke wetten hebben. Niemand mag worden gecriminaliseerd op basis van zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit. “

‘Grote zorgen’

Brunei’s strafwetboek zou in strijd zijn met de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens , stelt de Australische Senator Penny Wong. ,,Australië maakt zich grote zorgen over de plannen van de regering in Brunei om wetten te implementeren die overspel en homoseksuele handelingen bestraft met de dood’’, reageerde Wong op Twitter.

