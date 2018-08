Weinig grote rampen met bruggen in recente geschiedenis

1974 Nepal: Hangbrug over rivier Mahakali stort in op moment dat er honderden pelgrims tegelijk passeren. Oorzaak: overbelasting. 148 mensen verdrinken.

1981 Verenigde Staten: Verbindingsbruggen van torens Hyatt Regency Hotel in Kansas City in Amerikaanse staat Missouri storten in tijdens feest. 114 doden. Oorzaken fouten in de constructie. Ergste ongeluk in zijn soort in Verenigde Staten.