Weggegeven Ziyech-shirt van eBay gehaald

‘Nederland­se huurmoorde­naar gezocht in Marbella voor doodschie­ten Fransman’

13:12 De Spaanse politie is op zoek naar een 29-jarige Nederlander die mogelijk betrokken was bij het doodschieten van een 60-jarige Fransman dinsdag in Marbella. Dat meldt de krant Sur op gezag van bronnen bij de politie. Volgens Sur is de verdachte een huurmoordenaar en een bekende van de politie.