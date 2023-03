Weerman emotioneel als hij ziet hoe tornado op dorp afraast: al meer dan twintig doden in Mississippi

Zware onweersbuien trokken vanaf vrijdagavond over Mississippi. Daarbij werden gebouwen verwoest en op veel plekken viel de stroom uit, terwijl hagelstenen zo groot als golfballen uit de lucht kwamen vallen. Sommige bewoners kwamen vast te zitten in het puin. De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog kan oplopen.

De meeste doden vielen volgens Amerikaanse media in het dorp Rolling Fork, ruim honderd kilometer ten noordwesten van Mississippi’s hoofdstad Jackson. Volgens ooggetuigen is het dorp, dat bijna 2000 inwoners telt, volledig verwoest.

De storm trok naar het noordwesten richting Arkansas, maar in heel de staat Mississippi en in aangrenzende staten is noodweer gemeld dat aanzienlijke schade heeft aangericht. Meteorologen waarschuwden vrijdagmiddag al dat in verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten ‘s avonds tornado’s zouden kunnen ontstaan.