Weergoden spelen wereldjamboree in Zuid-Korea parten: na hitte nu ingekort om tyfoon

Nederland stopt steun via Nigerese overheid om coup

Nederland schort de ‘directe samenwerking’ met de Nigerese centrale overheid op, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het Afrikaanse land is een staatsgreep gepleegd. Steun aan ontwikkelings- en veiligheidsprojecten die via de landelijke overheid lopen, worden stilgezet melden ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).