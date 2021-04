Weer schieten agenten in de VS een ongewapende zwarte man dood

In Elizabeth City in de Amerikaanse staat North Carolina is woensdag een ongewapende zwarte man doodgeschoten door de politie. De agenten waren met een huiszoekingsbevel op zoek naar de 40-jarige Andrew Brown Junior, meldt de lokale sheriff. Hij zou volgens lokale media hebben getracht weg te rijden, waarop agenten hun wapens trokken.

Een reden voor de huiszoeking gaf de sheriff niet tijdens een persconferentie.

Volgens lokale media stapte de ongewapende man tijdens de huiszoeking in zijn auto. Hij probeerde weg te rijden, waarop de agenten op hem schoten, melden familieleden. De agent die het schot loste, is op non-actief gezet. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De agenten droegen bodycams. De beelden zijn nog niet vrijgegeven.

De dodelijke schietpartij komt een dag na de uitspraak in de zaak rond de dood van George Floyd. Ex-agent Derek Chauvin werd dinsdag schuldig verklaard aan de dood van Floyd vorig jaar bij een arrestatie in de stad Minneapolis. De schokkende beelden van de agent die minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer drukte, gingen de wereld rond. Rond dezelfde tijd dat het vonnis werd voorgelezen, schoot de politie in de stad Columbus in de staat Ohio een zwart 16-jarig meisje dood.

Volgens een telling waar de krant The Washington Post over bericht, zijn in de VS dit jaar al 243 zwarte personen doodgeschoten door de politie. Politiegeweld jegens mensen van kleur komt in het land percentueel veel vaker voor dan jegens witte inwoners.