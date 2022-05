Weer Russische oligarch onder opmerkelijke omstandigheden gestorven

Subbotin, bestuurslid van Trading House Lukoil, is naar verluidt overleden na een anti-katersessie met twee sjamanen in een plaats ten noordoosten van Moskou. Sjamaan Magua en zijn vrouw ontvingen cliënten in hun privéwoning en boden een behandeling aan met giftige padden, schrijft The Moscow Times op basis van telegramzender Mash.

Subbotin kende volgens de media de familie Magua al lang en maakte regelmatig gebruik van hun diensten, maar de laatste sessie zou gruwelijk verkeerd zijn gelopen. De sjamaan zou een incisie in de huid hebben gemaakt waarop hij er enkele druppels paddengif over druppelde. De bedoeling is dat de ‘patiënt’ gaat braken en zich daarna beter voelt. Maar na een tijdje kreeg de man echter hevige pijn in de borststreek en werd hij onwel. De sjamaan schakelde geen ambulance in, maar raadde Subbotin aan om een kalmerend middel in te nemen en even te rusten in zijn kelder. Daar werd de oligarch later dood aangetroffen.

Overleden oligarchen

De afgelopen maanden wordt er vaker melding gemaakt van het overlijden van prominente Russen. De officiële doodsoorzaak was in die gevallen zelfmoord, zoals bij Leonid Sjoelman (60), Aleksandr Tjoeljakov (61) en Vladislav Avayev (51), die allemaal in het verleden allemaal een belangrijke positie hadden bij het aardgasbedrijf Gazprom. Twee weken geleden werden zakenman Sergey Protosenya (55), zijn vrouw en dochter dood aangetroffen in hun Spaanse villa. Hij zou hen hebben gedood en daarna zichzelf van het leven hebben beroofd. Protosenya was financieel directeur van de Russische oliemaatschappij Tarkosaleneftega.

