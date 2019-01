Weer lange files in Duitsland en Oostenrijk door sneeuwbom

UPDATENederlandse wintersporters die vandaag proberen terug te keren naar Nederland, komen in het uiterste zuiden van Duitsland en Oostenrijk volop in de file te staan. Tot morgen wordt er in Duitsland en Oostenrijk aan de noordkant van de Alpen nog altijd zware sneeuwval verwacht.

Volgens de Duitse weerdienst kan er vandaag in het zuiden van Beieren tot en met veertig centimeter sneeuw vallen. In de betreffende gebieden blijft er groot gevaar voor lawines.

Enige lichtpuntje is dat het aan het einde van de ochtend wel wat minder druk lijkt op de weg. ,,We hopen dat het daardoor iets minder erg wordt dan zaterdagmiddag’', meldt een woordvoerder van de ANWB.

De grootste problemen zullen zich vandaag weer rond de Oostenrijkse Fernpass, grensovergang Kufstein en op de wegen rond München voordoen, verwacht de woordvoerder. ,,Daar begint het al vast te lopen en dat is nog maar het begin van wat er de rest van de dag gaat gebeuren. Ook op de A10, de weg net onder Salzburg, zal het steeds drukker worden’', zegt hij.

Zaterdag kreeg terugkerend vakantieverkeer ook al te maken met fikse files in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Vooral op de Fernpass stonden mensen uren stil. ,,Dat is al een drukke route, maar als het stilstaat en het blijft sneeuwen, wordt de sneeuw ook niet meer weggereden. Dan moeten de weg meerdere keren worden afgesloten, zodat een sneeuwschuiver zijn werk kan doen. En dat zorgt voor veel vertraging’', aldus de woordvoerder, die denkt dat zondag hetzelfde gaat gebeuren.

De woordvoerder adviseert mensen ook om goed te checken of ze wel bij hun hotel vandaan kunnen komen. ,,Wij hebben het nu vooral over de snel- en B-wegen, maar mensen doen er verstandig aan om te checken of ze wel bij die hoofdwegen kunnen komen. Dat is ook vaak een probleem.’' Andersom adviseert de woordvoerder Nederlanders die vandaag naar hun wintersportlocatie proberen te komen, contact op te nemen met hun accommodatie of ze daar nu wel kunnen komen.

Slachtoffers

Het barre winterweer eist inmiddels dodelijke slachtoffers. Zaterdag overleed een Duitse 19-jarige bestuurder na een botsing met een andere auto. Er vielen bij ongelukken ook vier gewonden, van wie twee ernstig. Een 20-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze werd bedolven onder een lawine.

Reddingswerkers

Ook in Oostenrijk blijft het gevaar voor lawines groot, meldt de zender ÖRF. In heel het noordelijke deel van de Alpen geldt het hoogste waarschuwingsniveau. Gistermiddag werd een 54-jarige man bedolven onder de sneeuw bij Zell am See. Hij had geluk dat hij in een luchtzak terecht kwam en zelf de hulpdiensten kon waarschuwen. 35 reddingswerkers gingen naar hem op zoek en hij werd uiteindelijk onderkoeld maar ongedeerd uitgegraven.

Treinreizigers hebben in Beieren ernstig oponthoud. De zware sneeuwval belemmert het treinverkeer vooral in het zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen in de Allgäu en bijvoorbeeld in de richting van Garmisch-Partenkirchen zijn tot nader order gesloten. Volgens Deutsche Bahn zijn door de sneeuwval bomen omgevallen en op de bovenleidingen terechtgekomen.

De Oostenrijkse verkeersdienst wijst ook voor vandaag op het gevaar van lawines op deze route. Daarnaast blijven verschillende bergpassen net als de voorgaande dagen gesloten. Twee bekende skidorpen, Saalbach-Hinterglemm en Obertaueren zijn volledig van de buitenwereld afgesloten.

Volledig scherm Even krabben? Het blijft sneeuwen in Oostenrijk, hele dorpen onbereikbaar door afgesloten wegen. © AFP

Stel terugreis uit

De extreme sneeuwval, Weerplaza spreekt van een ‘sneeuwbom’, kwam gisteren op een wisseldag. Honderdduizenden sneeuwsporters gaan dit weekeinde naar huis - de kerstvakantie is immers voorbij - anderen komen juist aan voor een weekje sneeuwpret. De ANWB adviseert wintersporters die vanuit Oostenrijk naar Nederland terug willen rijden, die reis uit te stellen. ,,Indien mogelijk tot morgen.”