Weer grote woningbrand in New Yorkse wijk The Bronx

Vrouw klaagt over seksisme van trein­con­tro­leur: 'Hoor je liever snoes?'

2 januari Het Britse vervoerbedrijf Virgin Trains raakte vandaag flink in opspraak nadat het een klacht over seksisme beantwoordde met nog meer vrouwonvriendelijkheid. Emily Lucinda Cole twitterde dat een treincontroleur haar op neerbuigende wijze 'schatje' had genoemd, waarna Virgin vroeg of ze voortaan liever 'snoes' of 'lieverd' hoort. Het bedrijf heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.