Wéér een patstelling op zee: 32 migranten varen al 12 dagen rond voor Malta

1) Wat is er aan de hand?

Op de middag van 22 december krijgt de bemanning van de Sea-Watch 3, een reddingschip van een Duitse hulporganisatie dat vaart onder Nederlandse vlag, een melding dat er een rubberboot vol migranten in nood is. Het schip pikt op 50 kilometer van de Libische kust 32 mensen op uit het bootje en neemt ze aan boord. Nu, 13 dagen later, zitten die mensen daar nog steeds. Malta en Italië, de dichtstbijzijnde Europese landen, geven het schip geen toestemming een haven binnen te varen. De Sea Watch 3 vaart daarom zig zag heen en weer voor de kust van Malta.



De migranten zijn vooral volwassen mannen, maar er bevinden zich ook 4 vrouwen, 3 jonge kinderen (1, 6 en 7 jaar) en 4 alleen reizende tieners aan boord. De situatie wordt nijpend, stelt de bemanning. ,,We zijn een reddingsschip, met een basisuitrusting voor korte opvang en medische verzorging. Vers water en voedsel raken nu op. We maken ons ook zorgen over de mentale en psychische toestand van onze opvarenden, die al gestrest en ondervoed waren toen ze aan boord werden gehaald”, schrijft de crew op Facebook. Rond de jaarwisseling belandde het schip in een storm, waardoor veel opvarenden zeeziek werden. ,,We moeten onmiddellijk een veilige haven in en onze gasten ontschepen.’’ Dezelfde oproep komt van de Sea Eye, ook een reddingsschip, dat momenteel met 17 opgepikte migranten in hetzelfde schuitje zit.