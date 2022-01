Week vol Oekraïne-gesprekken: is er kans op dooi?

Weer aanklacht minder voor ex-gouverneur van New York: onvoldoen­de bewijs

Het Openbaar Ministerie in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York, heeft een strafrechtelijke aanklacht wegens seksuele intimidatie of aanranding tegen ex-gouverneur Andrew Cuomo naar de prullenbak verwezen. Er is onvoldoende bewijs om er een strafzaak van te maken, liet justitie weten.

4 januari