Week na overstromingen België nog slachtoffer gevonden

In Dinant is de schade na de overstromingen aanzienlijk, meldt burgemeester Axel Tixhon. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Vier mensen hebben hun woning moeten verlaten en hebben elders onderdak gekregen. Wegen zijn vernield en wagens werden meegesleurd door de waterstromen. Het water drong ook een aantal woningen binnen. ,,Het was kort maar bijzonder gewelddadig”, aldus Tixhon. Hulpdiensten zijn opgeroepen om puin en autowrakken te ruimen.



In de provincie Namen stonden meerdere wegen onder water. De brandweer was druk met meldingen van wateroverlast uit de hele provincie. In provinciehoofdstad Namen stortte door een kleine aardverschuiving een muur in, elders in de stad werd een zorgcentrum ontruimd. In de stad Namen was de situatie ‘erger’ dan bij het noodweer van vorige week, verklaarde burgemeester Maxime Prévo tegenover Belgische media.



Het slechte weer trok over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20.00 uur los boven Wallonië. Later op de avond kregen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. In delen van Waals-Brabant waren grote modderstromen, melden de hulpdiensten. Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van anderhalve meter. De brandweer probeerde de modder op te ruimen.