Weduwe over gruwelmoord in Zuid-Afrika: 'Waarom zei ik dat Peet boven was'

‘Hou je bek, Peet!’, zeg ik huilend en met een brok in mijn keel. ‘Hou je bek!’ De mannen kicken erop dat je bang bent, dus dan kun je volgens mij maar beter niets zeggen.”



,,Hou je bek, Peet.” Arine Prins (54) herhaalt haar woorden van toen. Zachtjes dit keer. ,,Ik vind het zo erg dat dit mijn laatste woorden tegen hem zijn geweest. Hij was zo aan het gillen. Ik hoopte dat het zou werken.” Maar dat doet het niet. Een van de overvallers die haar echtgenoot al uren heeft gemarteld, geeft hem een schop voor zijn hoofd. De ander slaat met een golfclub, die naast het bed lag ter bescherming.



Het waren jongens, nog geen dertig, gokt ze. Vijf in totaal, donker, uitgerust met bivakmutsen en panga’s, grote kapmessen. ,,Als ik nu met een groep mannen in de lift sta, knijp ik mijn sleutelbos bijna fijn uit angst. Klaar om een sleutel in hun voorhoofd te boren.”