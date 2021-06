Weduwe McAfee eist grondig onderzoek naar dood man: ‘Hij was niet suïcidaal’

De autoriteiten in Spanje, die autopsie verrichten op het lichaam van John McAfee, zeiden eerder dat alles wees op zelfmoord. De 75-jarige tycoon werd woensdag dood gevonden in zijn cel. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd, nadat een rechtbank zijn uitlevering aan de Verenigde Staten had bevolen.

Janice McAfee haalde vandaag bij de Brians 2-gevangenis, in de buurt van Barcelona, de persoonlijke spullen van haar man op. Tegen verslaggevers zei ze te twijfelen aan de lezing van de autoriteiten. Ze sprak haar man eerder op die fatale dag nog.

,,Zijn laatste woorden aan mij waren: ‘Ik hou van je en ik bel je vanavond’”, vertelde de weduwe. ,,Dat zijn geen woorden van iemand die suïcidaal is.” Daarom eist ze een ‘grondig onderzoek’ naar zijn dood. De uitkomst van de autopsie kan nog ‘dagen of weken’ duren.

Belastingontduiking

McAfee werd in oktober vorig jaar in Barcelona aangehouden op verdenking van belastingontduiking. Hij zat sindsdien vast in afwachting van uitlevering en riskeerde in de VS een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar.

Kort voor zijn dood had de rechtbank beslist dat McAfee mocht worden uitgeleverd. Hij kon nog in hoger beroep en het besluit moest formeel nog worden bekrachtigd door het Spaanse kabinet.

,,We hadden al een plan van aanpak om in beroep te gaan tegen die beslissing”, zegt de 38-jarige Janice McAfee. ,,Ik geef de Amerikaanse autoriteiten de schuld van deze tragedie. Vanwege deze politiek gemotiveerde aanklachten tegen hem is mijn man nu dood.”

Justitie in de VS zegt dat McAfee, die in de jaren 80 het bekende antivirusbedrijf McAfee oprichtte, van 2014 tot en met 2018 geen belastingaangiften heeft gedaan. Ook zou hij bezittingen hebben achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto. In die jaren zou McAfee miljoenen dollars hebben verdiend.

Politiek gemotiveerd

McAfee beweerde zelf ook altijd dat de beschuldigingen ‘politiek gemotiveerd’ waren, omdat ze te maken zouden hebben met zijn politieke ambities. Hij stelde dat de belastingdienst een zaak tegen hem begon, omdat hij twee maanden eerder aankondigde voor de tweede keer mee te willen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei toen ook de fiscus te gaan aanpakken.

De Spaanse rechter zei dat McAfee zijn beweringen dat hij politiek werd vervolgd, niet kon bewijzen. ‘Integendeel, volgens zijn eigen getuigenis nam hij deel aan voorverkiezingen van een bepaalde partij om zijn overtuigingen te verdedigen met een voor hem weinig gunstig resultaat’, staat in het vonnis.

Eerste miljoenen

Janice en John McAfee ontmoetten elkaar in 2012 in Miami. Een jaar later trouwden ze. John had meerdere kinderen uit eerdere relaties. ,,Hoewel hij in Engeland werd geboren, was Amerika zijn thuis”, vertelt de weduwe. ,,Hij kwam daar toen hij een kind was. Hij had daar zijn eerste vriendin, zijn eerste zaak, zijn eerste baan. Hij verdiende daar zijn eerste miljoenen en hij wilde daar zijn.”

Uit berichten op sociale media is af te leiden dat McAfee sinds eind 2019 in een noordoostelijke Spaanse badplaats woonde. ,,Het enige dat John wilde doen, was zijn resterende jaren doorbrengen met vissen en drinken”, zegt Janice McAfee.

,,Hij had de hoop dat het goed zou komen. We wisten dat het een zware strijd zou worden, maar hij is een vechter. En iedereen die John ook maar een klein beetje kent, weet dat. Hij was gewoon zo liefdevol. Hij had een groot hart en hij hield van mensen en hij wilde gewoon vrede in zijn leven hebben.”

