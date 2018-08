'We reden over die brug en dachten: wat een onweer, bleek die brug ingestort'

,,Wij zeiden nog tegen elkaar: wat een enorm onweer. We waren op zoek naar waar we precies heen moesten. Het regende keihard. Nu denk ik achteraf: dat gerommel wat wij hoorden achter ons, dat was geen onweer, dat was die brug'', vertelt Koster, die met haar man en drie kinderen op drie kwartier van Genua kampeert. ,,Juist vanwege het slechte weer gingen we een dagje Genua doen. We reden inderdaad zo rond half twaalf over die brug, we zijn er écht net op het nippertje aan ontsnapt. Alleen hadden we dat niet meteen door. We kwamen echt in een gekkenhuis terecht, steeds meer sirenes en verkeerschaos. Ik zei tegen mijn man: kijk eens op internet, toen kwamen al die pushberichten: brug Genua ingestort.''