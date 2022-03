Wat wil Poetin met zijn ‘roebel-chantage’? ‘Die gaskraan gaat echt niet dicht’

Braziliaan­se president Bolsonaro voor tweede keer dit jaar opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is voor de tweede keer dit jaar opgenomen in het ziekenhuis, meldt de minister van Communicatie Fabio Faria. Hij gaf geen details over de reden van de opname. In januari lag Bolsonaro ook al twee dagen in het ziekenhuis wegens een verstopping van de darmen.

29 maart