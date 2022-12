Wat Oekraïne kan doen met allermodernste Patriots

Patriots worden al sinds 1984 gebruikt door de Nederlandse krijgsmacht. Het is in beginsel een vrij oud systeem, maar wel een dat steeds wordt geüpdatet. Dit is de vierde versie. Een unit is samengesteld uit een grondradar, een lanceerinstallatie voor de raketten, een generator en een commando-controle-eenheid voor alle verbindingen, ook met andere legeronderdelen. Als luchtverdediging is Patriot effectief op grote hoogte, maar ook op lager bij de grond. ,,De radar kan honderden kilometers ver kijken naar wat eraan komt. De bestrijding van het doel ligt tussen de 20 en 60 kilometer. Met enorme snelheid, zo’n 5000 kilometer per uur, worden vijandelijke raketten uitgeschakeld”, vertelt de Kruif.



Eén zo’n Patriot-raket kost omgerekend 3,7 miljoen euro, de lanceerinstallaties kosten 9,5 miljoen euro per stuk. Aan een complete Patriot-unit kunnen in de Verenigde Staten soms wel negentig man zijn verbonden voor transport, gebruik en onderhoud. De Kruif: ,,Met een zo'n unit kun je een stad als Arnhem beschermen. Voor een grote stad als Kiev heb je er meerdere nodig. De vraag is voor Kiev ook nog wat er daar nog meer aan luchtafweer staat en hoe geïntegreerd de verschillende Oekraïense systemen zijn.”