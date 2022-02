Washington zet National Guards in tegen truckersprotest

Geïnspireerd door hun Canadese noorderburen is een konvooi Amerikaanse truckers uit Californië richting Washington vertrokken. Zij doen dit uit protest tegen de huidige coronamaatregelen in hun land. De Amerikaanse hoofdstad zet honderden National Guards in.

Hoe groot de uiteindelijke groep zal zijn die in Washington aankomt, is nog niet bekend. Vandaag vertrokken zo'n zeventig voertuigen vanuit Adelanto, ongeveer 130 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Het ‘People’s Convoy’ is daarmee een reis van elf dagen begonnen door de Verenigde Staten. Zij eisen onder meer een einde aan de vaccinaties en de mondkapjesverplichting.

,,We doen dit voor onze vrijheid en mensenrechten. Genoeg is genoeg”, aldus Ron Coleman (61) voordat hij aan de trip van 4000 kilometer begon. ,,We gaan pas weg als al onze eisen zijn ingewilligd”, valt een andere vrachtwagenchauffeur hem bij. Volgens de huidige deelnemers kan het aantal oplopen tot ‘duizenden, misschien tienduizenden demonstranten'. Tegelijkertijd hebben al veel Amerikaanse staten veel maatregelen verzacht of afgeschaft. Dagelijks sterven bijna 2000 mensen in de Verenigde Staten aan het virus, waarmee het totaal aantal doden in het land op bijna één miljoen ligt.

Honderden onbewapende National Guards ingezet

Ondertussen houdt Washington het konvooi nauwlettend in de gaten. De hoofdstad heeft vierhonderd National Guards opgeroepen om vanaf zaterdag verkeersposten te bemannen. Het gaat hierbij om ongewapende beveiligers. Ook worden daarbij tientallen zware tactische voertuigen ingezet. Nog eens driehonderd National Guards staan buiten Washington op stand-by mocht het nodig zijn hen ook in te zetten.

Dinsdag 1 maart zal president Joe Biden de jaarlijkse State of the Union uitspreken. Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zegt ‘vertrouwen’ te hebben in de veiligheidsplannen rondom Bidens toespraak. Recent lag de Canadese hoofdstad Ottowa weken drie weken plat door een truckersprotest. Ook was een belangrijke grensovergang tussen Canada en de Verenigde Staten een aantal dagen geblokkeerd.

