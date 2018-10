Washington Post is smoesjes Saoedi-Arabië zat: Dit is een doofpotoperatie

,,De regering van Saoedi-Arabië heeft schandelijk en herhaaldelijk de ene leugen na de andere verteld de voorbije drie weken, sinds Jamal Khashoggi verdwenen is in het consulaat in Istanboel”, zegt Fred Ryan, uitgever en CEO van de krant, in een persbericht.

,,Zonder bewijs aan te leveren en in contrast met alle beschikbare bewijzen, verwachten ze nu dat de wereld gelooft dat Jamal omkwam in een gevecht na een discussie. Dit is geen uitleg, dit is een doofpotoperatie.”

Gezicht redden

,,President Trump, het Congres, en de leiders van de beschaafde wereld zouden verifieerbaar bewijs moeten eisen. De Saoedi’s kunnen niet wegkomen met een een gefabriceerde oplossing om hun gezicht te redden. De gruweldaad lijkt de opdracht van de hoogste niveaus van hun regering.”

Riyad gaf zaterdag voor het eerst toe dat Khashoggi is omgekomen binnen de muren van het consulaat, nadat hij er op 2 oktober was binnengestapt om documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk. Eerder zei de Saoedische regering dat hij het gebouw had verlaten en dat ze niet wist wat er met hem was gebeurd.