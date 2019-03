Washington: IS heeft geen grondgebied meer

De Verenigde Staten hebben talrijke luchtaanvallen uitgevoerd en steunen de Koerdische milities die in het noordoosten van Syrië tegen de soennitische extremisten van IS hebben gevochten. De laatste verzetshaard van IS was in Baghouz vlakbij de Iraakse grens aan de linkeroever van de rivier de Eufraat.



Een website van SOHR-waarnemers van de burgeroorlog toonde vandaag beelden van een enorme hoeveelheid mitrailleurs die Koerdische milities er zeggen te hebben buitgemaakt op IS. De Koerdische SDF-milities hebben via een woordvoerder laten weten dat er echter nog wel IS-strijders zijn die zich niet overgeven en dat er nog geschoten wordt in Baghouz.