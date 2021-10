Warenhuizen in Californië krijgen verplicht een genderneutrale afdeling met speelgoed

Volgens de nieuwe wet, die zaterdag is aangenomen, moeten de warenhuizen naast de traditionele meisjes- en jongensafdeling een afdeling hebben met ‘een redelijk aanbod’ van allerlei typische jongens- en meisjesspullen, zoals speelgoed of tandenborstels. Kinderkleding valt daar overigens niet onder. De regels gaan gelden voor warenhuizen met meer dan 500 werknemers.

,,We moeten stoppen met stigmatiseren en kinderen gewoon kinderen laten zijn", zei Low. ,,De wet moet ervoor zorgen dat een jong meisje ook een politieauto, brandweerwagen of dinosaurus kan vinden. En tegelijkertijd, als een jongen wat meer artistiek is en wil spelen met glitter, waarom niet?!", zei hij tegen Los Angeles Times .

Stereotypes

Low hoopt dat de wet andere bedrijven in Californië en in de rest van Amerika aanspoort om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd ‘schadelijke en verouderde stereotypes’ opgedrongen krijgen.

Californië mag dan de eerste staat zijn met deze wet, in de afgelopen jaren hebben verschillende ketens al maatregelen genomen om die ‘verouderde’ denkbeelden te bestrijden. Target bijvoorbeeld, dat ruim 1900 winkels telt in de VS, schrapte al in 2015 de traditionele jongens- en meisjesafdeling en stopte met het gebruik van gender gebaseerde borden in de winkels. Dat laatste hebben meer winkels overgenomen.