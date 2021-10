Wanhopige zoektocht naar Julia (8) eindigt in wonder: Duits meisje onderkoeld in bos gevonden

Een Duits meisje dat zondag vermist raakte tijdens een gezinsuitje aan de Duits-Tsjechische grens, is in goede gezondheid teruggevonden. De 8-jarige Julia werd ontdekt in de omgeving van het Tsjechische dorpje Česká Kubice, op acht kilometer van de plek waar ze verdween.