Wanhopige ouders slepen zoon (30) voor rechter: hij weigert ons huis te verlaten

Op 13 februari een nieuwe brief, iets daadkrachtiger van toon dit keer. 'Michael Joseph Rotondo, hierbij wordt je direct uitgezet van de woning met adres 408 Weatheridge Drive, Camillus, New York. Je bent al die tijd onze gast geweest en er is geen overeenkomst dat je het recht geeft hier langer te verblijven zonder onze toestemming. Als je per 15 maart 2018 niet weg bent, wordt er een gerechtelijke procedure gestart.'



In een nieuwe brief op 18 februari bieden zijn ouders Michael 1.100 dollar (ruim 900 euro) om hem te helpen bij het vinden van een andere (tijdelijke) woonplek. In de brief staat ook goedbedoeld advies. 'Verkoop zaken die van waarde zijn (zoals je stereo en gereedschap). Dit geldt helemaal voor wapens, mocht je die hebben. Je hebt het geld nodig en zal geen plek hebben ze op te slaan.' En: 'Ook voor mensen met een cv als dat van jou zijn er baantjes te vinden.' Tot slot: 'Als je hulp nodig hebt bij het vinden van een andere plek, dan wil je moeder je helpen.'



Brief 4 is weer formeel en hard van toon. Opnieuw wordt Michael een procedure voorgehouden als hij niet binnen elf dagen vertrekt. 'Tot nu toe heb je op geen enkele wijze laten blijken dat je bereid bent te vertrekken.' In de vijfde en laatste brief krijgt Michael - in juli wordt hij 31, een Volkswagen Passat is zijn grootste bezit - dan weer een ouderlijk advies: 'Er zijn drie dingen die je met je auto zou kunnen doen.'