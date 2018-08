Wandelaars meegesleurd in Italiaanse kloof, zeker acht doden

Vraagte­kens rond herinvoe­ring dienst­plicht Marokko

22:39 De Marokkaanse regering heeft vandaag een wetsvoorstel besproken over de herinvoering van de dienstplicht. Die zou vanaf 1 oktober geleidelijk worden ingevoerd en gelden voor zowel mannen als vrouwen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Marokkanen in het buitenland.