Walmart haalt wapens uit de schappen richting verkiezingen VS

,,We hebben wat geïsoleerde burgerlijke onrust gezien en zoals we de afgelopen jaren verschillende keren hebben gedaan, hebben we onze vuurwapens en munitie van de verkoopvloer gehaald als voorzorgsmaatregel voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten’’, stelt Walmart. ,,Deze producten blijven beschikbaar voor aankoop door klanten.’’

Eerder dit jaar besloot de supermarktketen ook al geweren en munitie uit de schappen te halen, nadat er in het hele land onrust ontstond na de dood van de zwarte arrestant George Floyd. Die actie was destijds bedoeld om diefstal uit de winkels en plunderingen te ontmoedigen.

Vorig jaar stelde Walmart, dat ongeveer in de helft van zijn vestigingen vuurwapens aanbiedt, dat het de verkoop van ammunitie die in aanvalsgeweren gebruikt kan worden gaat stoppen. Dat besluit volgde op een aanval in winkels in Texas en Mississippi waar 24 mensen door omkwamen en het debat over wapenverkoop in de Verenigde Staten opnieuw door oplaaide.