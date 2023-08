Wagner ziedend over dood ‘helden’ na een spraakmakende dag in Rusland

Het valt nauwelijks bij te houden wat er allemaal gebeurt in Rusland. Een overzicht van een zeer bewogen woensdag met mogelijk grote gevolgen voor de oorlog.

1. De top van Wagner wordt uit de lucht geschoten. Op de sociale media zijn beelden te zien van een toestel dat een vleugel mist en neerstort. In het privévliegtuig van de Wagner-baas zaten - zo is nu bevestigd in Moskou - tien mensen, onder wie drie bemanningsleden. Behalve Jevgeni Prigozjin was ook Dmitri Oetkin aan boord, de naamgever van Wagner en volgens velen de man die echt de militaire leiding had. Beiden waren eerder deze zomer in opstand gekomen tegen het Russische ministerie van Defensie. Beiden kregen daarvoor een pardon van president Vladimir Poetin, beiden konden in een soort ballingschap in Belarus leven, maar beiden zijn - zoals door velen werd verwacht - geëlimineerd. Een bron op het Kremlin zei eerder tegen de Britse krant The Guardian dat Prigozjin : ,,binnen een jaar zal worden ingehaald door novitsjok” (het favoriete zenuwgas van de Russische geheime dienst tegen ‘verraders’).

Op de Russische sociale media circuleren nu wilde verhalen over troepenbewegingen van Wagner-eenheden die een mysterieus plan zouden kunnen gaan uitvoeren, dat intern zou zijn afgesproken voor het geval de leiders wat zou overkomen. In pro-Wagner-kanalen op Telegram is sprake van ‘een tweede mars van de rechtvaardigheid’. De eerste was dan de afgebroken huurlingenmars van Wagner naar Moskou, waarbij vijftien reguliere Russische militairen sneuvelden. Volgens commentatoren kan het niet anders dan dat Vladimir Poetin zelf het bevel heeft gegeven om Prigozjins vliegtuig neer te halen. Wagner-sympathisanten schreeuwen hetzelfde in hun posts. ‘We moeten onze vijanden doden, niet onze eigen mensen. Al onze vijanden vieren feest...’, aldus de populaire blogger Sergej Markov.

Twee maanden na de muiterij van Wagner en de inname van de Russische stad Rostov zou het Kremlin Wagner alsnog de rekening hebben gepresenteerd voor ‘verraad’, ondanks beloften dat alles door de vingers zou worden gezien. De dood van Prigozjin was te verwachten na zijn opstand, aldus een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Michajlo Podoljak, vandaag tegen het Duitse blad Bild. ,,Op het moment dat Prigozjin 200 kilometer voor Moskou halt hield, ondertekende hij zijn eigen doodvonnis. Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt.”

2. Generaal Soerovikin - een sympathisant van Wagner en de enige die wél militaire successen behaalde in Oekraïne in 2022, was een tijdje spoorloos maar (toevallig) gisteren werd door Russische staatsmedia bekend gemaakt dat hij uit zijn functies was ontheven. Dit is de hoogste militair die het veld moet ruimen na de muiterij van Prigozjin. In kringen rond Vladimir Poetin was luchtmachtgeneraal Soerovikin na kritiek op de legerleiding plus ‘begrip’ voor de klachten van Wagner over het ‘falende’ ministerie van Defensie in Moskou sowieso uit de gratie. Meteen na de muiterij zou hij al naar de Lefortovo-gevangenis zijn gebracht. Zijn vrouw miste hem al een tijdje, liet ze een paar weken geleden weten.

3. Het Oekraïense leger zou na weken van tegenslag dan toch belangrijke terreinwinst hebben geboekt aan het belangrijke zuidelijke front waar - zo meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) - het stadje Robotyne na zware gevechten zou zijn bevrijd. De Oekraïense vlag wappert nu op een gebouwencomplex in het centrum. ISW noemt de verovering belangrijk omdat daarmee mogelijk een bres is geslagen in de Russische mijnenvelden die de weg naar het zuiden blokkeren. De mijnenvelden na Robotyne zouden aanzienlijk zwakker zijn.

4. Een belangrijk Russische luchtafweersysteem op de Krim werd gisteren vernietigd door Oekraïense raketten. Volgens beelden van de Oekraïense geheime dienst werd een S-400 systeem, dat op grote afstand raketten kan neerhalen, volledig vernietigd ‘inclusief bemanning en personeel’. Clips van de grote explosie doen de ronde op de sociale media.

5. Klein maar toch opmerkelijk want een primeur in deze oorlog: een Russische helikopter is geland in Oekraïne waarbij de piloot zou zijn overgelopen. Volgens berichten in de sociale media had de man zijn familie eerder in veiligheid gebracht.

Een stuk vleugel van de privéjet waarin Prigozjin zat. © REUTERS